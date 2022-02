Mer du Nord : le boom de la natalité chez les phoques

Ce sont leurs premiers cris, leurs premiers coups de nageoires. Des bébés phoques, à la fourrure encore blanche, nés il y a quelques heures à peine. La plage de l'île allemande d'Helgoland, en mer du Nord, est en ce début d'année 2022 une maternité à ciel ouvert. Depuis deux mois, déjà 700 bébés phoques y sont nés, un record, sous le regard émerveillé des touristes. Les bébés phoques ne peuvent pas encore nager, ils doivent d'abord passer de 12 kilos à la naissance, à 50 kilos, au rythme de 1,5 kilos en plus par jour.





Interdiction aux humains d'approcher les femelles phoques de trop près



Et si les femelles phoques sont de plus en plus nombreuses à venir mettre bas sur l'île, c'est qu'on les laisse tranquilles. En effet, il est interdit de les approcher de trop près. Des infrastructures ont été créées pour les maintenir à distance. D'ici quelques semaines, les bébés phoques d'Helgoland pourront suivre leurs parents dans l'eau et faire leur première baignade dans la mer du Nord.