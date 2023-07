Eurozapping : l'Ukraine à la rescousse de l'ex-président géorgien Mikheïl Saakachvili

Comme chaque jour, le JT du 23h fait un tour de l'actualité diffusée par les chaînes européennes de télévision. C’est l'Eurozapping du mardi 4 juillet.

Mikheïl Saakachvili est apparu méconnaissable devant un tribunal de Géorgie, perdant 60 kg depuis son incarcération. Arrêté violemment dès son retour dans son pays, l'ancien président géorgien est la bête noire des Russes depuis qu'il s'est opposé à l'invasion de la Géorgie en 2008. L'Ukraine, dont il a aussi la nationalité, estime que Mikheïl Saakachvili est victime de tortures et exige son rapatriement. L'ex-président serait victime d'un empoisonnement aux métaux lourds.



Un procès s'ouvre en Espagne après 25 ans d'attente

En Espagne, le procès de la plus grande pollution minière en Europe a débuté. En 1998, des millions de mètres cube d'eau avaient été contaminés, échappés du réservoir d'une mine dont les digues ont cédé. Des milliers de poissons sont morts, et plus de 4 000 hectares ont été souillés en Andalousie. Après 25 ans de procédure avortée, la société suédoise Boliden est enfin sur le banc des accusés. Les autorités espagnoles exigent plus de 90 millions d'euros de dommages, la somme qu'il leur a fallu pour dépolluer le site.