Tour de France 2023 : en Espagne, la Grande Boucle déchaîne plus les passions que la Vuelta

En 2022, le Tour avait rassemblé en moyenne 100 000 téléspectateurs de plus chaque jour que la Vuelta sur la télévision publique espagnole (1,1 million contre 1 million).

Aucune victoire d’étape et aucun coureur dans le Top 10 du Tour de France. Malgré ce bilan du cyclisme espagnol sur l’édition 2022 de la Grande Boucle, le pire depuis 40 ans, la popularité de la course française ne se tarit pas de l’autre côté des Pyrénées. Dans la péninsule ibérique, les grandes victoires de Miguel Indurain, Carlos Sastre ou Alberto Contador ont marqué l'histoire.

Pourtant, les couleurs du Tour de France se sont faites plus discrètes dans le centre-ville de Bilbao qu’à Copenhague, en 2022, où la capitale danoise s’était parée de jaune ou de blanc à pois rouges. L’effervescence, jusque-là timide, a grimpé en flèche, jeudi, avec la présentation des coureurs, puis samedi avec le Grand Départ. "Je viens surtout voir Jonas Vingegaard, parce qu’on n’est pas près de le revoir de sitôt sur la Vuelta. Les meilleurs coureurs font le Tour de France, pas celui d’Espagne", témoigne Fran, qui a fait plusieurs heures de route pour venir de Galice et a pris des vacances pour suivre les trois premières étapes au Pays basque.

La présence des stars du peloton, c’est ce qui rend une victoire sur le Tour plus importante aux yeux de Carlos Sastre, vainqueur de la Grande Boucle en 2008, mais aussi aux yeux d’Alberto Contador, double vainqueur du Tour et triple vainqueur de la Vuelta.

"Évidemment un succès sur le Tour, c’est beaucoup plus important que sur la Vuelta, même pour un Espagnol. Gagner c’est toujours difficile, mais sur le Tour ça a plus de valeur, parce que les meilleurs du monde essaient toujours de venir en France." Carlos Sastre à franceinfo:sport

La Grande Boucle, "c’est une autre dimension, c’est la reine par excellence", confirme Alberto Contator. Un règne qui se vérifie jusqu’aux audiences de la télévision publique espagnole, sur laquelle il est diffusé et réalise de meilleures audiences que la Vuelta. Sur La 1 (canal n°1 de la RTVE) qui le retransmet, 1,1 million de téléspectateurs en moyenne ont regardé la Grande Boucle en 2022, soit 100 000 de plus chaque jour que sur le Tour d’Espagne. Venu de Madrid pour le Grand Départ, et vêtu du maillot rouge de vainqueur de la Vuelta, Fernando reconnaît aussi que la course française est davantage suivie. "La Vuelta est plutôt regardée par les passionnés de vélo, et le Tour par le grand public. En plus, ça a lieu en été, pendant les vacances, donc ça joue. Le sport numéro 1 en Espagne, c’est le foot, et quand il n’y a plus de foot, on regarde le Tour", avance-t-il.

Avec cinq victoires, Miguel Indurain partage toujours le record de succès sur la Grande Boucle

Avec 12 victoires au classement général, l’Espagne est le deuxième pays étranger avec le plus de succès dans l’histoire du Tour de France, derrière la Belgique. "Oui, mes victoires ont dû aider à populariser le Tour en Espagne, mais il y en avait aussi eu avant, avec Federico Bahamontes. Il y a aussi eu la période de Pedro Delgado, celle d’Alberto Contador, de Carlos Sastre, qui ont aussi participé à l’amour des Espagnols pour le Tour, commente humblement Miguel Indurain, du haut de ses cinq succès sur la Grande Boucle. Forcément ces dernières années, si un coureur espagnol avait gagné, ça aurait été mieux, mais la popularité se maintient. Beaucoup d’Espagnols vont voir passer le Tour dans les Pyrénées".

Miguel Indurain (au centre) entouré de Tony Rominger (à gauche) et Zenon Jaskula sur le podium du Tour de France 1993, aux Champs-Elysées. (PASCAL PAVANI / AFP)

"A chaque fois qu’il y a une victoire d’un coureur national, forcément que cela augmente l’engouement et les audiences, et on note qu’il y en a un peu moins ces dernières années, ajoute Alberto Contador, consultant pour Eurosport Espagne. Mais d’un autre côté, nous vivons un très bon moment du cyclisme avec des coureurs comme Vingegaard, Pogacar, Van der Poel, Van Aert, et ce sont des coureurs que les gens ont envie de voir à la télévision".

Sur l’édition 2023 de la Grande Boucle, 14 coureurs espagnols ont pris le départ (13 depuis l'abandon d'Enric Mas), mieux que le chiffre historiquement bas de 9 en 2022, mais bien loin des 41 présents en 2007, quand l’Espagne était même davantage représentée que la France dans le peloton.