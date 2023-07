Tour de France 2023 : tombés, Enric Mas et Richard Carapaz abandonnent dès la première étape

Les deux coureurs, venus avec des ambitions au classement général, ont jeté l'éponge, samedi au Pays basque espagnol.

Déjà des dégâts sur la Grande Boucle. Samedi 1er juillet, deux premiers abandons ont été annoncés, et ils concernent deux coureurs de premier plan. Enric Mas et Richard Carapaz ont quitté la route du Tour de France dès la 1re étape. Tombé dans la descente de la Côte de Vivero, Enric Mas (Movistar) n'est pas remonté sur son vélo. Deuxième de la dernière Vuelta, l'Espagnol visait une place d'honneur. Déjà contraint à l'abandon l'an passé, le leader de la Movistar avait terminé cinquième puis sixième en 2020 et 2021.

Carapaz victime d'une fracture de la rotule

Autre coureur impliqué dans la chute, Richard Carapaz (EF Easypost) a, quant à lui, repris la course après quelques minutes de battement. Mais l'Equatorien, troisième du Tour en 2021 et autre outsider au général, est apparu grimaçant et a perdu plus de 15 minutes au classement général. En début de soirée, sa formation a annoncé son abandon, évoquant une "fracture de la rotule du genou gauche".