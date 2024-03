Espagne : les méthodes musclées d’entreprises privées contre les squatteurs

En Espagne, le nombre de squats a explosé. Les règles d’expulsion étant strictes, certains n’hésitent pas à recourir à des sociétés de délogement privées.

Des sociétés privées promettent aux propriétaires d’exploiter les squatteurs de leur logement, et le marché est en plein essor. Sur les réseaux sociaux, elles font la promotion de méthodes musclées et expéditives. En Espagne, ces brigades font polémique. France Télévisons a suivi une de ces entreprise, Fuera Okupas. Ce matin-là, ils interviennent dans l’immeuble d’un quartier populaire de Madrid (Espagne).

Une société de "médiation"

Fuera Okupas se présente commune société de médiation, qui ne fait que jouer l’intermédiaire entre les propriétaires et les occupants. La société affirme pouvoir expulser les squatteurs en moyenne en trois semaines. Dans un autre quartier de Madrid, avec l’autorisation du propriétaire, les agents démontent la porte d’entrée du bâtiment occupé. "On est avec la police, on ne fait rien d’illégal", disent-ils. La police est en effet prévenue de l’intervention. Un avocat est par ailleurs toujours présent, afin de s’assurer que l’entreprise respecte la loi. L’immeuble est ainsi laissé sans porte, sans protection. Fuera Okupas viendra ensuite couper l’électricité, et harceler les occupants.

Depuis mai 2023, le gouvernement a durci les conditions d’expulsion des squatteurs, et la justice met en moyenne un an et demi à rendre une décision.