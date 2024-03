Endométriose : le témoignage de Lorie Pester, qui "revit" depuis son hystérectomie

L’endométriose, qui touche une femme sur dix, provoque des douleurs parfois insupportables et peut rendre les grossesses difficiles. La chanteuse et actrice Lorie Pester en souffre et raconte dans un livre son chemin de croix pour tomber enceinte, et sa décision de subir une ablation de l’utérus.

Lorie, depuis plus de 10 ans, souffre d’endométriose. Les douleurs endurées ont été si intenses qu’elle a choisi de faire une ablation de l’utérus. "La douleur est arrivée petit à petit. Tous les mois, j’avais de plus en plus mal. (…) Jusqu’au jour où je ne pouvais plus sortir de mon lit ni bouger", raconte-t-elle, décrivant la sensation d’une "boule de pétanque dans le ventre" et d’une douleur qui "rayonnait" dans tout le corps.

Un livre pour raconter son parcours

Elle a rencontré également de grandes difficultés pour avoir sa fille. "Quand on est atteint d’endométriose, on nous donne une pilule en continu, parce que les douleurs viennent pendant les règles. On est obligé d’arrêter ce traitement-là, et vous avez quelques mois pour essayer naturellement, raconte-t-elle. Évidemment, ça n’a pas marché. Ensuite, on a eu recours à la PMA."

Lorie Pester confie qu’elle "revit" depuis son hystérectomie. "Avant je survivais, j’avais tellement mal que j’étais là, mais je n’étais pas là. Je revis à 1 000%. Je rattrape le temps perdu", dit-elle. Lorie raconte aujourd’hui son expérience dans un livre, qui revient sur son parcours. Elle espère qu’il aiderait les femmes atteintes d’endométriose à mieux appréhender la maladie.

Parmi Nos Sources

Une femme sur 10 atteinte d’endométriose : source INSERM, ÉTUDE PUBLIÉE le 5 juillet 2017

Aatlas 2023 de l’IRDES : 55 496 séjours hospitaliers pour hystérectomie en 2019.

Liste non exhaustive.