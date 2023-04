Le thermomètre affiche plus de 38 degrés en Andalousie. Face à ces canicules, les populations, les professionnels et les autorités s'inquiètent. Un record historique de températures a été enregistré.

En Espagne, le thermomètre n'a de cesse de grimper, et affiche plus de 38 degrés en plein mois d'avril. À Séville, pourtant, les habitants sont habitués aux canicules mais ici, l'ombrelle est devenue indispensable. "Ce n'est pas normal. C'est totalement atypique d'avoir 40 degrés aujourd'hui", déclare une habitante. Des chaleurs précoces qui inquiètent aussi les touristes. Ici, tout le monde cherche la fraicheur. "On cherche l'ombre partout, on cherche de l'eau partout et on cherche un endroit où aller", insiste un autre habitant. Même constat à Tolède, en Castille-La Manche, avec des températures jusqu'à 15 degrés supérieures aux normales de saison, un record historique. "C'est chaud, c'est chaud, c'est insupportable", lance un passant.

54 000 hectares incendiés

Face à la montée des températures, le pays enregistre un record d'incendies depuis janvier avec 54 000 hectares brûlés. Soit trois fois plus que l'an dernier à la même période. Pour les agriculteurs, la situation est critique. Pas moins de 60% des terres cultivables sont asséchées par le manque de pluie selon un syndicat de la profession.