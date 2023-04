Vague de chaleur en Espagne : "Avec un départ de sécheresse aussi tôt, on peut craindre une séquence de catastrophes", alerte un climatologue

En Espagne la sécheresse est précoce et les températures sont en passe de battre des records. Robert Vautard climatologue au CNRS craint des conséquences catastrophiques en cascade.

"Avec un départ de sécheresse aussi tôt, on peut craindre une séquence de catastrophes", a alerté lundi 24 avril sur franceinfo Robert Vautard, météorologue et climatologue, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace au CNRS et coordinateur d'un des chapitres du 6e rapport du GIEC portant sur les aléas liés aux changements régionaux du climat, alors que l'Espagne va connaître une vague de chaleur exceptionnelle avec des pointes à 40°.

Robert Vautard estime possible "des réactions en cascade qui pourraient se produire au cours de cette fin de printemps et pendant l'été". Et selon lui, l'Espagne est "voie d'aridification".

franceinfo : Est-ce que cette vague de chaleur est un signe du réchauffement climatique ?

Robert Vautard : "Oui, très clairement. Ces températures qu'on voit aujourd'hui, et qui vont dépasser très probablement des records, sont dans la lignée des événements qu'on a pu connaître partout dans le monde, encore très récemment sur le sud de l'Asie. Mais maintenant, c'est l'Espagne et aussi le Maroc pour lesquels les températures vont dépasser les 40 degrés. Là ce sont des records battus de loin".

A quoi est due cette vague de chaleur ?

"Il y a toujours une combinaison de facteurs. La première chose, c'est évidemment l'ensoleillement. Et puis la sécheresse qui sévit en Espagne aujourd'hui amplifie les mécanismes de chaleur. En plus, on a une situation avec des vents qui ramènent de l'air tropical chaud provenant probablement d'Afrique du Nord, avec des températures brûlantes qui arrivent du Sahara et de ce type de régions".

Quelles peuvent être les conséquences pour l'Espagne de cette vague de chaleur en plein mois d'avril ?

"Les températures d'avril sont effectivement extrêmement fortes pour le mois d'avril. Ce ne sont pas des températures record pour l'été, mais on peut craindre, avec un départ de sécheresse aussi tôt, une séquence de catastrophes avec les pertes agricoles d'une part, mais aussi les incendies, le déficit en eau qui est déjà présent en Espagne très fortement et dans le sud de la France. Ce sont des réactions en cascade qui pourraient se produire au cours de cette fin de printemps et pendant l'été".

Que faudrait-il faire en Espagne pour faire face à ces vagues de chaleur ?

"L'urgence absolue, c'est de réduire au maximum les émissions de gaz à effet de serre partout où on peut, de toutes les façons qu'on peut. Parce que l'origine de cette accélération de ce changement climatique vient de nos émissions de gaz à effet de serre. C'est vraiment l'urgence absolue. Ça nous permettra dans le futur d'avoir à éviter de subir des catastrophes encore plus importantes que celles-là. Ensuite il faut faire face à l'urgence et s'adapter pour le futur, mais aussi pour le présent.

Et il faut concevoir des plans qui ne sont plus des plans avec des températures comme on a pu connaître ces dernières années, mais avec des températures bien plus élevées. Les températures extrêmes en Europe de l'Ouest, et plus particulièrement en France, ont augmenté depuis les années 1950 d'environ 4 à 5 degrés.

L'Espagne est très clairement en voie d'aridification, comme toutes les régions méditerranéennes. René Vautard Climatologue sur franceinfo

Donc c'est bien plus que le degré global de réchauffement. On n'a pas encore toutes les explications à ces augmentations aussi fortes en Europe de l'Ouest, mais c'est un phénomène tout à fait remarquable, et l'Europe de l'Ouest est particulièrement exposée. L'Espagne est très clairement en voie d'aridification, comme toutes les régions méditerranéennes. Les régions méditerranéennes sont les régions qui sont actuellement, et qui vont l'être dans le futur, les plus exposées à tous les aléas grandissants liés aux changements climatiques. Dans les études connues, il y a bien d'autres régions, mais la Méditerranée est particulièrement exposée à la désertification en particulier".