Vague de chaleur : en Espagne et au Maroc, des températures pouvant atteindre 46°C

À Mérida, dans le sud de l'Espagne, une professeure vaporise de l'eau sur ses élèves avant les cours, et fait tourner un ventilateur à pleine puissance face à la vague de chaleur qui touche le pays. D'ailleurs, à cause des températures élevées, les élèves de 120 écoles de la région sont rentrés plus tôt chez eux, lundi 13 juin. Une atmosphère suffocante qui ne va pas s'arranger. Mardi 14 juin, le thermomètre va s'affoler et atteindre 43°C dans plusieurs villes.



La ruée vers les plages

Il s'agit de la vague de chaleur la plus précoce en Espagne depuis 41 ans. Elle est remontée du Maroc, où il fait toujours très chaud, avec des températures allant jusqu'à 46°C par endroits. Alors, c'est la ruée vers les plages. "Avec la hausse des températures, nous venons en famille à la mer du matin au soir", témoigne un Marocain. Un bon moyen de moins sentir les effets de la chaleur, qui devrait durer encore plusieurs jours.