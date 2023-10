Une idée pour la France : zoom sur l’atelier Soudé où l’on répare ses vieux objets

Durée de la vidéo : 6 min

France 2

Article rédigé par France 2 - S.Guillaumin, A.Dupont, S.Jampy, J.Martinez France Télévisions

Pourquoi jeter son vieux mixeur, son PC dépassé, quand on peut les réparer ou au pire en tirer quelques précieuses pièces détachées ? Dans l’atelier Soudé situé au sud de Lyon (Rhône) on redonne vie à des objets qui ne fonctionnent plus.

Clémence, 13 ans, s’est rendue à l’atelier Soudé pour tenter de réparer son enceinte portative. Dans l’atelier, des milliers d’outils sont mis à la disposition de tous. Un stock impressionnant, aux allures de bric-à-brac, très minutieusement rangé. Des bénévoles et les 4 salariés de l’association qui gèrent le lieu sont là pour aider les clients. Mais ici, on apprend à faire soi-même, pour réaliser des économies mais aussi pour la planète. L’atelier fonctionne 3 après-midi par semaine et est ouvert aux, membres de l’association pour 20 euros par an. A l’étage, on s’occupe de reconditionner des ordinateurs, qui sont ensuite revendus à des prix défiant toute concurrence. Des ateliers pour les chaussures et les vêtements Cette tendance s’est aussi étendue aux chaussures et aux vêtements. Ces ateliers existent dans toute la France comme à Lorient (Morbihan), où Véronique tourne dans les villages alentours. À Cayenne (Guyane), il est possible de faire réparer ses vieilles baskets avec l’aide d’Alex.