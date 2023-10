Autoroute A69 : le chantier ira à son terme

Durée de la vidéo : 1 min

Dans un communiqué, le ministre des Transports a annoncé, lundi 16 octobre, que le projet de l’autoroute A69, entre Toulouse et Castres, irait à son terme. Une annonce qui n’est pas au goût de tous.

Entre Toulouse (Haute-Garonne) et Castres (Tarn), les travaux de l’autoroute A69 continuent et ils iront jusqu’au bout. La nouvelle réjouit certains habitants de Castres, qui l’ont apprise lundi 16 octobre. "Ça fait des années qu’on l’attend. Il le faut", indique un habitant. Une femme assure que "ça va faciliter considérablement les transports, le trafic". D’autres sont plus nuancés. "C’est assez inutile […] pour la plupart des gens. Et puis, ça va être cher, 17 euros aller-retour, ça fait beaucoup", souligne un homme.



Une grande mobilisation

Le ministère des Transports l’a annoncé dans un communiqué : l’Etat est décidé à faire aboutir le projet, décidé démocratiquement. Vendredi 13 octobre, les préfets du département et de la région ont reçu séparément des élus pro-A69 et les associations hostiles au projet. "On n’est pas du tout surpris de la réaction du ministre. Il persiste dans ce passage en force, alors que la société civile et 2 000 scientifiques se prononcent contre", dénonce Thomas Digard, membre du collectif La Voie Est Libre. Plusieurs arbres sur le trajet restent occupés pour empêcher qu’ils soient abattus. Une grande mobilisation des opposants est annoncée pour le week-end prochain.