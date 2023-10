Guerre entre le Hamas et Israël : le désespoir de la famille de Karine, portée disparue depuis dix jours

Article rédigé par France 2 - M. Burgot, R. Durosselle, Y. Kadouch, G. Perez France Télévisions

Depuis le 7 octobre dernier et l’attaque du Hamas, la famille Journo n’a plus de nouvelle de Karine, une jeune franco-israélienne de 24 ans. Depuis 10 jours, ils sont dans l’expectative et craignent le pire.

Une famille franco-israélienne en panique, dès que la sonnerie d’entrée retentit. Ils ont peur qu’on vienne leur annoncer la mort de Karine Journo. La jeune femme de 24 ans est portée disparue depuis l’assaut du Hamas lors du festival de musique. Est-elle otage ? Est-elle encore vivante ? Ces questions hantent cette famille épuisée. "Aujourd’hui, ça fait dix jours qu’on ne sait rien du tout. On va mourir à cause de ça", regrette le père de famille, Droron Journo. La grand-mère reconnaît : "Depuis hier soir [dimanche], on pense qu’elle est morte". Des centaines de corps non identifiés Ils ont reçu, dimanche soir, une nouvelle qui a quasiment détruit leurs espoirs. "Depuis qu’on a appris officiellement que la personne avec qui elle était au festival a été tuée, […] je suis passée du côté de l’enfer", déplore la sœur de Karine Journo. La famille est en permanence devant la télévision. Ils réalisent avec effroi que des centaines de corps retrouvés n’ont toujours pas été identifiés par les autorités. Karine n’est pas forcément otage, elle est peut-être décédée. Sa mère ne veut pas y croire.