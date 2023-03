Réchauffement climatique : les fruits français plus que jamais en péril

Après la crise de l'énergie, la France n'est pas à l'abri d'une crise de l'eau potable. En cette journée mondiale de l'eau, mercredi 22 mars, le 20 Heures se penche sur les risques que font peser la sécheresse et le réchauffement climatique sur les cultures fruitières.

Vont-ils disparaître de nos vergers ? Pommes, poires, pêches et beaucoup d'autres fruits sont menacés par le changement climatique. D'ici 2030, cultiver tous ses fruits pourrait s'avérer très risqué dans la moitié des zones actuelles à cause des vagues de chaleur, du gel et du manque de pluie. Certains producteurs testent de nouvelles variétés, d'autres imaginent carrément de nouvelles cultures adaptées à un climat plus chaud l'été : des amandiers dans le sud-ouest, des figues, des grenades et des kakis dans le sud-est et des noix et des noisettes plus au nord.

Des productions à diversifier

Les paysages de l'Hexagone pourraient considérablement changer d'ici 30 ans. C'est justement ce qu'étudie une cellule d'un cabinet d'assurances, pour conseiller les agriculteurs. Le rendement, une source d'inquiétude pour les arboriculteurs, pourrait s'améliorer face au réchauffement climatique en diversifiant les cultures. "Un arboriculteur qui produisait uniquement un type de fruits sera amené demain sans doute à diversifier son verger pour mieux absorber un risque spécifique d'une année sur une production de pêches, d'abricots ou de poires", explique Vincent Marchal, ingénieur agronome chez Axa Climate.