Handicap : les personnes non-voyantes et leurs chiens-guides victimes de discriminations

Les chiens-guides sont nécessaires à l’indépendance des personnes non-voyantes. Toutefois, ces derniers se voient parfois interdire l’accès à certains lieux publics. Le 20 Heures a enquêté sur cette pratique contraire à la loi.

La scène d’une rare violence a fait le tour des réseaux sociaux. Cette une vidéo, un non-voyant et son chien-guide sont repoussés avec force par un chauffeur Uber. Pourtant, quelques minutes avant, il tentait d’expliquer sa situation. Le ton monte, il reçoit des coups dans les côtes. Anthony Martins-Misse écope de 4 jours d’ITT. Pourtant, depuis la loi de 1987, les chiens-guides doivent être acceptés partout et sans aucune surfacturation.



Des pratiques courantes

Selon Anthony Martins-Misse, les chauffeurs VTC évoquent régulièrement des questions d’hygiène, les dégâts éventuels et les allergies pour justifier leur refus. Autant d’arguments qui vont à l’encontre de la loi. Anthony Martins-Misse a porté plainte pour "violence sur personne vulnérable". Elle a été classée sans suite. Uber explique de son côté avoir suspendu le chauffeur. Brahim Ben Ali, un représentant syndical, regrette un manque de formation des chauffeurs. Ces refus d’accepter les chiens-guides sont fréquents et ne concernent pas que les transports. Plus que de simples refus, ce sont des discriminations. La loi prévoit jusqu’à 450 euros d’amende. Le gouvernement réfléchit à des sanctions pénales.