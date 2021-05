Pyrénées : Jimmy Vial, l'homme qui veut dépolluer la nature

Il est seul à l'assaut de la forêt, dans les sentiers de la vallée de Campcardos (Pyrénées-Orientales), au coeur des Pyrénées, là où personne ne s'aventure. Et pourtant, Jimmy Vial, habitant de Porta, n'est pas un guide de haute montagne, ni un randonneur. Il arpente les bois à la recherche de déchets métalliques pour dépolluer la nature. Depuis quelques mois, ce quinquagénaire sans emploi sillonne sans relâche les sentiers, entre les arbres, au milieu de la rivière.

Près de 150 kilomètres parcourus dans la forêt

Devant les caméras de France Télévisions, il a justement trouvé une plaque de fonte d'origine inconnue, posée à quelques mètres du cours d'eau. "Moi, ça me dérange. On est dans un cadre magnifique, et cette plaque de métal a été emmenée par l'homme, et je pense que l'homme doit l'enlever. Je ne cherche pas à savoir pourquoi elle est là, qui l'a laissée. Je le fais", explique Jimmy Vial, qui a parcouru seul près de 150 kilomètres dans la forêt depuis janvier. En tout, il a ramassé plus d'1,7 tonne de matériel.