Restauration : désinfecter des plats avec des lampes à UV pour limiter la transmission du Covid-19

Dès le mercredi 19 mai, c'est une touche finale qui concernera tous les plats du chef étoilé Éric Girardin à Colmar (Haut-Rhin) : il enverra ses assiettes au tunnel de désinfection. Il a investi, pour limiter au maximum la transmission du Covid-19, dans une lampe LED à UV. Le rayonnement de l'UV désinfecte le plateau. Le processus ne prend qu'un instant. "C'est deux fois deux secondes, ça n'altère pas le produit, ça n'a pas le temps de refroidir ou de partir en surcuisson", explique le chef devant sa machine en marche.



D'autres usages possibles

Le chef a investi dans une seconde lampe pour désinfecter les tables, directement, ou bientôt les tables en terrasse. "Pour que les clients se sentent en sécurité", explique Éric Girardin. Cette technologie est conçue dans une entreprise à quelques encablures du restaurant. Le processus de désinfection peut être décliné : on place les objets que l'on veut désinfecter dans une armoire, et on irradie cette dernière. Il est également possible d'utiliser cette méthode pour nettoyer des effets personnels de visiteurs en Ehpad.