Covid-19 : au fait, quel temps fera-t-il pour la réouverture des terrasses mercredi ?

Après six mois de fermeture, les terrasses des bars et des restaurants rouvrent. Mais le ciel semble avoir oublié de commander le soleil.

On ne va pas se le cacher : il aurait (aussi) fallu réserver le beau temps. Les premiers verres en terrasse pourront s'accompagner de grisaille, mercredi 19 mai, pour la réouverture des lieux accueillant du public. "Des averses parfois orageuses circuleront à nouveau sur une bonne moitié nord du pays, note ainsi Météo France. Elles s'étendront jusqu'au nord de la Nouvelle-Aquitaine le matin puis jusqu'au Massif central et à Rhône-Alpes l'après-midi. Il neigera sur les Alpes autour de 1500 m d'altitude."

Les habitants du sud-est de la France devraient être un peu plus chanceux. "Autour de la Méditerranée (...) le soleil l'emportera avec un mistral et une tramontane autour de 70 à 90 km/h en rafale. Sur la Corse, c'est le vent d'ouest qui soufflera assez fort." Ailleurs, "le risque de pluie sera faible sous un ciel hésitant entre nuages et éclaircies."

Côté températures, le matin, il fera localement 0 à 3 degrés dans l'Est. Ailleurs, les minimales iront de 4 à 11 degrés en général, jusqu'à 12 à 17 degrés près de la Méditerranée.

La carte météo pour la matinée du 19 mai 2021. (FRANCEINFO)

Et l'après-midi ? Il fera 11 à 18 degrés sur la plupart des régions, jusqu'à 19 à 24 degrés dans le Sud-Est et en Corse.