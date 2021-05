DIRECT. Covid-19 : un café en terrasse, une séance de cinéma, une visite au musée... C'est le jour J pour la phase 2 du déconfinement

Ce qu'il faut savoir

"Et l'addition s'il vous plaît." Nous y sommes : la deuxième étape du déconfinement démarre mercredi 19 mai en France. Couvre-feu repoussé de 19 heures à 21 heures, réouverture des terrasses des bars et des restaurants ainsi que des lieux culturels, fermés depuis plus de six mois, retour des commerces non essentiels dont les portes sont restées closes depuis la fin du mois de mars… Suivez notre direct.

"Santé" en terrasse. Témoins de ce souffle de liberté retrouvée, les tables et les chaises sont dressées et alignées sur les trottoirs, ou sur des terrasses de bois qji grignotent les places de stationnement. Fermés depuis le 30 octobre 2020, soit plus de six mois et demi, les cafés et les restaurants sont de nouveau autorisés à servir leurs clients, mais en extérieur, avec une bonne aération et autour de tables de six personnes maximum.

Le retour de l'écran noir. Les cinémas, salles de fête et chapiteaux pourront également rouvrir, sans "excéder 35% de la capacité d'accueil de l'établissement". Là aussi, "une distance minimale d'un siège ou d'un mètre" doit être assuré "entre chaque personne ou chaque groupe", dans la limite de six personnes maximum.

La décrue suit son cours. Le nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation a poursuivi sa baisse, mardi, selon les chiffres de Santé publique France. Les services de soins critiques (qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue) comptent désormais 4 015 patients contre 4 186 la veille. Le nombre d'hospitalisations dans son ensemble continue également à décroître à 22 058, contre 22 749 la veille, au plus bas depuis la fin octobre 2020.