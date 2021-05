Fournisseurs d'énergie : les litiges avec les clients en hausse, Total Direct Énergie épinglé par le médiateur

Selon le médiateur de l'énergie, les litiges entre les fournisseurs d'énergie et leurs clients continuent de bondir. Des pratiques de démarchage abusif et des erreurs de facturation sont notamment en cause.

Les mauvaises pratiques commerciales de certains fournisseurs d'énergie sont de nouveau dénoncées. Un carton rouge a d'ailleurs été adressé à Total Direct Énergie. Fanny Gil, cliente, en a fait les frais. Ses factures ont explosé pendant des mois. Une fois l'erreur reconnue, elle a dû se battre pour se faire rembourser 2 872,07 euros. "Ça peut paraître anodin, six mois, mais quand on est sur plus d'une année à des mensualités exorbitantes avec des enfants en bas âge, les dépenses du quotidien, etc, c'était très compliqué", explique Fanny Gil.

Des difficultés qui seraient liées à une bascule informatique

Pour le médiateur de l'énergie, Olivier Challan Belval, ces pratiques sont inacceptables. D'autant que l'entreprise avait déjà été pointée du doigt l'année précédente. "Malgré les alertes solennelles que j'ai faites, parce que je les ai convoqués à deux ou trois reprises à des réunions pour en parler, depuis quasiment six mois, un litige sur trois dont je suis saisi est un litige qui concerne un client de Total Direct Énergie", affirme Olivier Challan Belval. Contacté, le fournisseur reconnaît avoir eu des difficultés cette année, liées, selon lui, à une bascule informatique. "On ne conteste pas, on regrette cette tendance. Elle est conjoncturelle et exceptionnelle, et elle ne se reproduira pas", promet Matthieu Tanguy, directeur de Total Direct Énergie. Depuis l'ouverture à la concurrence en 2008, les litiges sont en constante augmentation : ils ont bondi de 19% l'an dernier.