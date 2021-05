Déconfinement : que feront les Français ce mercredi 19 mai ?

Les Français se préparent à la réouverture des terrasses et des commerces du mercredi 19 mai, et beaucoup ont déjà une petite idée de leur programme.

Charles-Henry Claris ne tient plus en place. Mardi 18 mai, à la veille de la réouverture des terrasses, il est venu vérifier sa réservation pour ce moment qu'il attend depuis presque un an. Sur la terrasse de son restaurant préféré, ce cadre de 43 ans a réservé pour quatre personnes. "Je suis très excité. Je n'ai pas compté les heures, mais presque. C'est un peu la culture française qui renaît", confie Charles-Henry Claris.

Des séances matinales au cinéma

Mais avec des jauges limitées, et la circulation du Covid-19, certains clients vont passer leur tour. "Je ne suis pas encore vaccinée, personnellement, donc je vais rester chez moi", affirme une passante au micro de France 2. La météo pourrait aussi refroidir les ardeurs, mais les passionnés vont se précipiter dans les cinémas. Ces derniers proposeront même des séances matinales à partir de 8 heures. "Je suis étudiante en lettres, donc la réouverture des musées, des cinémas, la réouverture la culture, ça va vraiment être l'occasion de se ressourcer et de reprendre une vie un peu normale", glisse une jeune femme. De plus, les clients, privés de leurs commerces depuis l'automne, auront aussi une garde-robe à reconstituer dans les boutiques.