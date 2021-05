Déconfinement : les derniers préparatifs des commerçants avant la réouverture

Après plus de six semaines de fermeture des lieux publics, la vie reprendra presque son cours normal, mercredi 19 mai, avec la réouverture des commerces, des terrasses et des lieux de culture.

Mardi 18 mai, à la veille de la réouverture des terrasses, Jean-Pierre Denis, restaurateur à Montfort-sur-Meu (Ille-et-Vilaine), n'a pas voulu rater le déconfinement. Il souhaite ouvrir, même sans gagner d'argent, avec une jauge limitée, et uniquement en terrasse. "On s'est dit que c'était plus rentable pour nous, psychologiquement, de reprendre une activité constante, de revoir les gens", confie Jean-Pierre Denis.



Se déplacer pour réserver

Pour réserver, certains clients se sont déplacés pour être les premiers à en profiter. À Montfort-sur-Meu, chacun se prépare : nettoyer les vitrines, s'assurer de la mise en place... Linda Pinel, bijoutière, a même profité du troisième confinement pour faire des travaux d'agrandissement. "Ici, on pouvait accueillir deux clients. Aujourd'hui (...), on ouvre un espace supplémentaire pour pouvoir accueillir plus de gens, et aussi un espace mariage", explique Linda Pinel. D'autres lieux publics pourront aussi réouvrir dans la commune : dans le cinéma du village, la première séance est prévue vendredi, à 18h30.