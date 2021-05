Covid-19 : un séjour en montagne pour les soignants épuisés

Elles sont douze, ne se connaissaient pas et ont en commun d'affronter depuis plus d'un an le Covid en tant que soignantes. Pendant plusieurs jours, à leur tour d'être prise en charge. Au programme, trois heures de marche en montagne, chacune à son rythme. "Ça donne l'occasion de sortir un petit peu, en pleine nature, on se ressource, c'est vraiment une parenthèse hors du temps", témoigne Sarra Teffaha, psychologue dans une unité psychiatrique. Toutes travaillent dans des hôpitaux de la région. Rachel Dognat-Magnin est aide-soignante dans un service d'urgences. Tout en marchant, des questions la hantent : "savoir si on va bientôt en sortir ou pas", notamment. "C'est un peu compliqué dans la durée, la durée épuise", ajoute-t-elle.





Entièrement financé par une association



Après des mois de fatigue accumulée, où chacune a dû faire face comme elle a pu, certaines en profitent pour "reprendre de l'énergie", ainsi que l'explique Christelle Musco, aide-soignante dans un Ehpad. Elle pense à ces résidents qui ont aussi traversé une période douloureuse. "C'était un moment difficile, on voyait les gens périr, il fallait prendre sur nous", confie-t-elle. Ces quelques jours à la montagne sont entièrement financés par une association de Chamonix (Haute-Savoie).