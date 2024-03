Environnement : les conditions des nappes phréatiques s’améliorent

En 2024, 36% des nappes phréatiques sont au-dessous des normales mensuelles, alors que l’an dernier, 80% d’entre elles étaient 80%.

En 2023, le lac du Broc, dans les Alpes-Maritimes, était asséché, car les nappes phréatiques étaient au plus bas. Un an plus tard, les pluies de l'hiver ont alimenté les nappes, qui sont connectées au lac. Au 1er mars 2024, 36% des nappes phréatiques étaient au-dessous des normales mensuelles. À la même période, en 2023, 80% des nappes étaient concernées. Les nappes phréatiques de la Bretagne à la Nouvelle-Aquitaine, mais aussi celles de l'Artois aux vallées alpines, se portent bien. En revanche, celles du Languedoc et du Roussillon sont en crise.

La sécheresse guette toujours

Dans les Pyrénées-Orientales, qui n'ont pas connu de réel épisode de pluie depuis deux ans, la situation reste difficile. Le printemps marque la fin de la recharge des nappes. "Les plantes vont se servir en premier lorsqu'il va y avoir des précipitations", explique un spécialiste. L'Europe se réchauffe plus vite que les autres continents et la question de l'eau devient cruciale. À ce stade, aucune certitude d'échapper aux sécheresses et aux restrictions d'eau durant l'été.