Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron et Olaf Scholz réaffirment leur soutien, main dans la main

Vendredi 15 mars, les chefs d'États français et allemand ont réitéré leur soutien à l'Ukraine lors d'un sommet consacré à la guerre avec la Russie, un adversaire qu'ils ne comptent pas laisser gagner.

Réunis à Berlin (Allemagne), Emmanuel Macron et Olaf Scholz, le chancelier allemand, se sont entretenus au sujet de la situation en Ukraine, vendredi 15 mars. Ils ont tenu à montrer leur unité. "Nous continuerons de soutenir, aussi longtemps que nécessaire, l’Ukraine et son peuple, et nous continuerons, comme depuis le premier jour, à ne prendre quelque initiative d’escalade", a assuré le président français à l’issue de la réunion.

"L’union fait la force"

Après quelques jours de tension à la suite des propos d’Emmanuel Macron sur un possible envoi de troupes en Ukraine, l’Europe retrouve son unité. "La solidarité et l’action commune sont indispensables pour défendre la paix et la liberté en Europe. Il est plus vrai que jamais : l’union fait la force", a résumé de son côté le chancelier allemand. Désormais, l’objectif est d’augmenter la production, en Europe et en Ukraine, et de fournir davantage d’armes. Par ailleurs, une nouvelle coalition capacitaire pour les systèmes d’artillerie de longue portée a été annoncée.