Nord : la famille d'un migrant mort en mer demande réparation

Alors que dans la nuit du 24 novembre 2021, 27 migrants ont perdu la vie en mer, l'équipage du Flamant est mis en cause. La famille d'une des victimes a décidé d'attaquer l'État français.

C'est une énième tragédie qui avait ému les habitants du Nord, mais aussi outre-Manche. La mort de 27 migrants dans un naufrage à proximité de la frontière maritime avec le Royaume-Uni, dans la nuit du 24 novembre 2021. Plus de deux ans après, l'équipage du navire de la Marine nationale, le Flamant, est mis en cause par les enquêteurs. C'est une information issue d'éléments consultés par nos confrères du Monde. Il lui est reproché de ne pas avoir surveillé, le soir du drame, la fréquence internationale de détresse, le canal 16, alors qu'il patrouillait en mer.

Une requête indemnitaire déposée

Une veille pourtant obligatoire et un délit puni de deux ans de prison dans le code de justice militaire. Sur ce canal, le centre de secours britannique de Douvres a émis quatre messages d'alerte, avec pour consigne de porter assistance à l'embarcation, en vain. Dans le cadre de l'enquête, sept militaires français et onze passeurs présumés ont d'ores et déjà été mis en examen. Parallèlement, la famille d'une victime éthiopienne ainsi que la Ligue des droits de l’Homme et l'association d'aide aux migrants, Utopia 56, ont déposé une requête indemnitaire auprès du tribunal administratif de Lille pour demander réparation à l'État français.