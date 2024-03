Santé : les pharmacies, nouvelles cibles privilégiées des voleurs

En trois ans, les vols et agressions en pharmacie ont augmenté de 17%. Une situation qui exaspère les pharmaciens et leurs employés, qui ne souhaite pas mettre en jeu leur intégrité physique.

Les agresseurs sont d'abord rentrés comme de simples clients. Ils prétextent un coup de téléphone et en profitent pour glisser à quatre reprises des cosmétiques de luxe dans leur sac. Mais une vendeuse les repères et donne l'alerte à la pharmacienne, directrice de l'officine. Le plus violent de la scène aura lieu hors du champ des caméras, à l'extérieur, là où la pharmacienne a poursuivi les voleurs. "Elle a réussi à en rattraper un, mais il l’a repoussée et malheureusement elle est tombée sur sa vertèbre", confie une témoin. La victime est toujours à l'hôpital et ne pourra pas remarcher avant trois mois.

D'importantes pertes financières

Des agressions comme celle-ci, il y en a en moyenne une par jour dans les officines françaises, c'est 17 % de plus qu'il y a trois ans. En première ligne, les pharmaciens, victimes de voleurs souvent agressifs et au profil psychiatrique parfois instable. À notre demande, Cyril Colombani, pharmacien dans les Alpes-Maritimes, a lancé un appel à témoignages parmi ses confrères. En quelques minutes à peine, les réponses pleuvent. Selon lui, de plus en plus de cosmétiques sont ciblés. Chaque année, il estime perdre entre 8 000 euros et 20 000 euros de marchandises.