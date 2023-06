Climat : comment davantage faire baisser nos émissions de gaz à effet de serre ?

Les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 2,7 % entre 2021 et 2022 en France. C'est loin d'être suffisant selon le Haut conseil pour le climat. Présente sur le plateau du 19/20, jeudi 29 juin, la journaliste Sandrine Feydel explique comment faire baisser davantage ces émissions.

Entre 2021 et 2022, les émissions de gaz à effet de serre ont baissé de 2,7 % en France. Pour le Haut conseil pour le climat, c'est loin d'être suffisant. "Chaque Français en émet environ dix tonnes par an. Pour maintenir un climat supportable, ce chiffre doit passer sous les deux tonnes d’ici 2050", indique la journaliste Sandrine Feydel, présente sur le plateau du 19/20, jeudi 29 juin.

Un changement d'habitudes nécessaire

"Rouler 10 000 km par an avec un gros SUV conservé dix ans, on dépasse déjà les trois tonnes de C02. Rouler 10 000 km avec une petite voiture, on tombe à 2,1 tonnes", prend comme exemple la journaliste. "On le comprend tout de suite : pour moins prendre sa voiture, il faudra des trains, des transports en commun et des pistes cyclables sécurisées", poursuit-elle, avant de revenir sur l'impact en émissions de gaz à effet de serre de certains logements et de la consommation de viande.