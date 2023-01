Changement climatique : les solutions se développent pour limiter les rejets de méthane des vaches

L'agriculture et l'élevage seraient responsables de 40 % des émissions mondiales de méthane. En digérant, les vaches libèrent en effet du méthane. Les initiatives se multiplient pour réduire ces rejets.

Et si la lutte contre le réchauffement climatique avait lieu en pleine campagne, avec comme principal protagoniste, les vaches ? L'enjeu est de taille, car le méthane qu'elles rejettent aurait un effet 25 fois plus nocif que le CO2 sur l'environnement. Lors de la digestion, une vache rejette du méthane. Alors, pour limiter son impact sur le climat, un producteur de lait s'est décidé à se séparer d'une partie de son cheptel.



De multiples initiatives

Comme ce producteur, de grands groupes industriels se fixent des objectifs. Pour diminuer le rejet gastrique de leurs vaches, certains éleveurs misent sur un changement d'alimentation, avec des produits plus faciles à digérer. D'autres captent le méthane sous d'immenses bâches, pour éviter qu'il ne s'échappe dans l'air ambiant. Enfin, plus insolite, une entreprise britannique a mis au point des casques afin de recycler les rots des animaux. À eux seuls, l'agriculture et l'élevage seraient responsables de 40 % des émissions de méthane dans le monde.