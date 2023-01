Cambodge : le Tonlé Sap, gigantesque lac qui recouvre tout sur son passage

Le lac Tonlé Sap, au Cambodge, est inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco. Après la saison des pluies, sa superficie est dix fois celle de la ville de Londres, au Royaume-Uni.

Au Cambodge, le lac Tonlé Sap est surnommé le cœur battant du pays. Après la saison des pluies, ce lac gigantesque s'étend sur 16 000 km2, soit dix fois la superficie de Londres (Royaume-Uni). L'eau recouvre alors les cultures, les forêts et les villages. Au cœur d'un village flottant de 2 000 habitants, un homme tient une épicerie. "J'adore vivre ici, c'est différent des grandes villes peuplées où on se sent à l'étroit", confie-t-il.

Un décor lacustre menacé

Le lac recouvre une forêt qu'il est possible de visiter avec un guide, sur un bateau. "Je pense que c'est un lieu magique, très beau", s'émerveillent Véronique et Lyvy Mao, des touristes français. Mais ce décor lacustre est menacé, car les barrages construits en amont empêchent les migrations de poissons et font baisser le niveau de l'eau. Le Tonlé Sap est désormais en péril. "Dans le passé, je pouvais pêcher jusqu'à 600 kg de poissons par jour, maintenant, c'est beaucoup moins, 200 kg maximum", s'inquiète Tab Mina, pêcheur.