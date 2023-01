Guerre en Ukraine : l'envoi de chars occidentaux peut-il changer la donne ?

Alors que le Royaume-Uni a annoncé fournir 14 chars lourds Challenger à l'Ukraine, d'autres pays occidentaux réfléchissent également à envoyer leurs blindés à Kiev. Ces engins peuvent-ils changer la donne sur le terrain ?

Après les missiles antichars, les drones, les blindés légers, les canons Caesar, l'aide occidentale à l'Ukraine franchit une nouvelle étape avec la livraison de chars d'assaut. Le Royaume-Uni est le premier pays à promettre 14 de ses Challenger 2, dotés d'un canon de 120 mm puissant et précis. Les Occidentaux ont jusqu'à présent été réticents à envoyer des chars lourds, par crainte d'une escalade avec la Russie. Mais le conflit s'installe dans la durée, et l'Ukraine ne cesse de réclamer des armes toujours plus sophistiquées.

L'Ukraine estime qu'il faudrait au moins 300 chars

La Pologne se dit, de son côté, prête à envoyer 14 chars Leopard 2 de conception allemande. Il lui faut pour cela le feu vert de l'Allemagne, qui, sous pression, s'interroge sur l'envoi de ses propres blindés. Ces renforts modifieraient-ils le rapport de force sur le terrain ? Localement oui, selon les experts. Mais l'Ukraine estime qu'il lui faudrait au moins 300 chars de combat pour percer toutes les lignes russes. Il faut aussi former des soldats et faire la maintenance de cet arsenal très varié. Les alliés de l'Ukraine doivent se réunir en Allemagne, vendredi 20 janvier.