Natalité : en Chine, la population baisse pour la première fois depuis les années 60

En 2022, la Chine a enregistré plus de décès que de naissances, ce qui n'était pas arrivé depuis 60 ans. La population chinoise a baissé et représente 1,4 milliard d'habitants.

La population chinoise, qui n'a cessé d'augmenter, a chuté en 2022. Pour la première fois depuis le début des années 60, elle a enregistré moins de naissances que de décès. Sa population s'élève à 1,4 milliard d'habitants en 2022, avec une baisse de 850 000 habitants en un an. La principale explication est la baisse de la natalité. De nombreux Chinois ne souhaitent pas donner la vie, souvent pour des raisons économiques. "Je n'aurai un enfant que si j'arrive à être indépendante financièrement", affirme une femme.

Les conséquences de la politique de l'enfant unique

En 1963, le nombre d'enfants par femme en Chine s'élevait à 7,5, contre 1,15 en 2022. Pourtant, la Chine a mis fin à sa politique de l'enfant unique, entrée en vigueur en 1979. Ses conséquences sont encore présentes. "La Chine est le seul pays où il y a plus d'hommes que de femmes", explique Sylvie Bermann, ex-ambassadrice en Chine (2011-2014). La baisse de la population pourrait pénaliser l'économie avec plus de retraites à payer et moins de croissance pour le pays.