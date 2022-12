COP15 : quels sont les objectifs fixés par le futur accord ?

C. Guttin

La COP15 se tient actuellement à Montréal, au Canada. Camille Guttin, envoyée spéciale à Montréal, fait le point sur les objectifs que doit fixer l’accord à venir.

Pour que le sommet de la COP15 soit réussi, il faut atteindre un objectif clair : protéger 30 % des terres de la planète d'ici à 2030. Camille Guttin, envoyée spéciale à Montréal (Canada), fait le point. "Il y a urgence, nous sommes en train de vivre la sixième extinction de masse d’espèces", commence-t-elle. La journaliste poursuit : "Elle se produit mille fois plus rapidement que les précédentes." Elle rappelle qu’il y a un enjeu majeur, sauvegarder 30 % des espaces. "Concrètement, il faudrait, par exemple, en France, créer de nouvelles zones maritimes protégées ou encore des parcs régionaux naturels, comme le parc du Pilat."

Le Brésil et l’Afrique du Sud opposés à l’accord

La journaliste insiste sur le fait que ces espaces sont "des refuges très importants pour la faune et pour la flore". Reste maintenant à savoir comment créer ces zones et comment les faire cohabiter avec l’activité humaine. Le Brésil et l’Afrique du Sud sont déjà opposés à cet accord.