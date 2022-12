Covid-19 : les restrictions sanitaires sont assouplies en Chine

Après les manifestations, les autorités chinoises ont abandonné les mesures zéro Covid dans le pays. Par exemple, les confinements seront limités à un maximum de cinq jours.

En Chine, les barrières et les codes QR à scanner dans les gares ont été retirés, mercredi 7 décembre. Les autorités sanitaires ont mis fin aux restrictions les plus dures. "En dehors des maisons de retraite, des hôpitaux ou des écoles, il ne sera plus nécessaire de présenter un résultat négatif de test PCR ou un code de santé", indique Mi Feng, porte-parole de la Commission nationale de la santé.

Un vaccin chinois moins performant

Avec les nouvelles mesures, il n'y aura plus de tests PCR de masse, une possibilité d'être en quarantaine à domicile, des confinements de cinq jours maximum et les achats de médicaments contre la fièvre et la toux sont autorisés. La Chine desserre l'étau du zéro Covid, ce qui soulage certains. "On se sent plus libre", affirme une femme. Dans le même temps, un homme s'inquiète d'une hausse du nombre de cas pour les hôpitaux. En Chine, 40 % des plus de 80 ans ont reçu trois doses de vaccin. Par ailleurs, le vaccin chinois garantit une immunité moindre.