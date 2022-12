COP15 sur la biodiversité : comment le lynx a-t-il été sauvé de l'extinction ?

La COP15 sur la biodiversité s'ouvre mercredi 7 décembre. L'occasion de rappeler comment le lynx a été sauvé de l'extinction grâce à un programme de reproduction.

Sous ses apparences de chat, le lynx ibérique a frôlé l'extinction, victime du braconnage et du déclin des lapins, dont il se nourrit. Il a été sauvé après un programme de reproduction en captivité, où les animaux sont filmés en permanence. "C'est pour mieux connaître leurs comportements et pour vérifier qu'il n'y a pas de problèmes vétérinaires ou de bagarre", indique Erika Diaz Hernandez, assistante vétérinaire au centre de reproduction des lynx d’El Acebuche.

Les reproductions sont étudiées

Dans ce centre, les lynx sont remis en liberté après un an ou quelques mois. En captivité, les lynx apprennent à se méfier de l'homme, qui est sa plus grande menace. Le premier centre de reproduction de lynx a été créé en Andalousie, au début des années 2000, alors qu'il ne restait qu'une centaine d'animaux. Pour éviter les risques de consanguinité, le génome de chaque individu est examiné. Les lynx issus de cette reproduction doivent avoir le patrimoine génétique le plus diversifié possible.