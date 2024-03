Direct Attentat de Moscou : l’État islamique est-il vraiment de retour ? Article rédigé par franceinfo Radio France

Suite à l’attentat de Moscou survenu vendredi 22 mars, le Talk de franceinfo se penche sur la menace terroriste dans le pays, en Europe et en France plus précisément. Ludo Pauchant reçoit Nicolas Tenzer, spécialiste des questions géostratégiques, Asiem El Difraoui, spécialiste du monde arabe et du djihadisme et Driss Aït Youssef, spécialiste des questions de sécurité et de renseignement.

