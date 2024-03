Direct Attentat terroriste près de Moscou : le bilan passe à 93 morts, onze personnes interpellées dont quatre directement impliquées dans l'attaque selon le Kremlin

#RUSSIE L'équipe d'enquêteurs, de criminalistes et d'experts du Comité d'enquête de la Russie poursuit son travail pour en savoir plus sur l'attaque perpétrée contre la salle de concert. "L'examen des locaux de la salle de concert et la saisie de preuves matérielles se poursuivent tandis que les services d'urgence déblaient les décombres, que les images de vidéosurveillance sont étudiées et que le travail avec les victimes a commencé", écrit le Comité d'enquête dans un message sur Telegram.