Six nations 2024 : les Françaises signent une large victoire face à l'Irlande pour leur entrée en lice dans le Tournoi

Un succès et cinq points pour commencer. Le XV de France a bien entamé son Tournoi des six nations 2024 en décrochant une victoire bonifiée dans le match d’ouverture face à l’Irlande (38-17), samedi 23 mars, dans la fraîcheur du stade Marie-Marvingt au Mans, en encaissant néanmoins deux essais.

Journée 1 : le XV de France ouvre le score avec Pauline Bourdon Sansus Partie sur une action en touche, Pauline Bourdon Sansus a su trouver une faille dans la défense irlandaise et inscrit le premier essai de la rencontre. Lina Queyroi le transforme en face des poteaux irlandais. La France mène 7-0.

Ce succès a mis un peu de temps à se dessiner. Face à la 10e nation mondiale, Cuillère de bois du dernier Tournoi, à qui elles avaient passé plus de 50 points l’an passé en jouant la majorité du match en infériorité numérique, les Bleues ont d’abord bataillé avant de s'envoler.

Un peu plus de 30 minutes pour trouver le bon rythme

Pourtant supérieures techniquement à leurs adversaires, il leur a fallu presque une mi-temps pour trouver leur tempo, et mettre les Irlandaises à plus d’un essai transformé. La délivrance est venue peu après la demi-heure de jeu, grâce à un joli travail de Marine Ménager. Bien servie par Pauline Bourdon Sansus (32e), la Montpelliéraine est allée chercher seule un essai célébré par une Marseillaise des 15 559 spectateurs du stade Marie-Marvingt.

Libérées, poussées par une envie de mettre de la vitesse et de faire vivre le ballon, les Françaises sont allées chercher trois essais supplémentaires au retour des vestiaires, sur une variété de phases de jeu, après une succession de pick and go conclue par Madoussou Fall (47e), et après des poussées dominatrices du pack jusqu’à l’en-but (62e, 76e). Leur bilan aurait même pu être encore plus lourd si elles n’avaient pas vu l’essai de la jeune Kelly Arbey (18 ans) - qui a bien cru fêter sa première cape par une première réalisation -, refusé après consultation de la vidéo. Mais aussi et surtout, si elles avaient su un peu plus souvent concrétiser leur domination (57% de possession, 67% de domination territoriale).

De l'envie en attendant l'efficacité

Car les Bleues ont aussi beaucoup buté sur le rideau de fer défensif irlandais, qui a opposé une résistance héroïque aux 15 entrées tricolores dans les 22 mètres adverses. Alors qu’elles avaient trouvé l’en-but dès la troisième minute de jeu pour le premier essai, laissant entrevoir un festival offensif rapide, elles ont dû prendre leur mal en patience, poser leur jeu, et multiplier les attaques pour aller chercher leurs cinq réalisations du jour et cette victoire bonifiée.

Grâce à cette bonne entame, les joueuses de Gaëlle Mignot et David Ortiz prennent provisoirement la tête du classement général, en attendant les deux autres rencontres de la journée, pays de Galles-Ecosse à 17h45, et Italie-Angleterre dimanche après-midi (16 heures), diffusées sur france.tv. Elles sont désormais attendues à Edimbourg samedi 30 mars pour leur match de la deuxième journée contre les Ecossaises.