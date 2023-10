Haut-Karabakh : la diaspora arménienne mobilisée en Belgique et en France

Durée de la vidéo : 1 min

Des milliers d'Arméniens se sont rassemblés à Bruxelles, en Belgique, dimanche 1er octobre, pour dénoncer l'exil forcé des Arméniens du Haut-Karabakh. Également mobilisés en France, ils sont nombreux à déplorer l'inaction de l'Europe.

Des milliers de membres des diasporas arméniennes se sont rassemblés à Bruxelles (Belgique), dimanche 1er octobre, en soutien aux réfugiés du Haut-Karabakh. "Nous ne sommes ni séparatistes, ni rebelles. Nous sommes tout simplement un peuple qui veut vivre sur sa terre. Est-ce qu'avoir demandé le droit à l'autodétermination, c'est être séparatiste ?", interroge une manifestante. "Aujourd'hui, on ne va pas se taire. On est là et on va se battre", lance une autre.

L'Europe "échange le sang des Arméniens contre du gaz"

Les Arméniens mobilisés ont également exprimé leur colère à l'égard des gouvernements européens. "L'Europe est aussi responsable de tout ce qui arrive par son inaction légendaire, et parce qu'elle échange le sang des Arméniens contre du gaz, soi-disant non acheté aux Russes mais qu'elle achète quand même à travers Bakou. Ras-le-bol", tonne une femme. En France aussi, les rassemblements se sont multipliés, notamment à Lyon (Rhône), où ils étaient plusieurs centaines à s'être mobilisés.