Tanzanie : un couple décide de changer de vie et d’aménager... une île

Le 20 Heures du samedi 1er avril vous emmène sur une île de l’océan Indien située au? large? de la Tanzanie. Un petit trésor qu’un couple d’entrepreneurs français a décidé de s’offrir et d’aménager lors des périodes de confinement du covid.

Aux larges des côtes tanzaniennes, elle apparaît envoûtante. Il s’agit d’une oasis de cocotier bordé de sable blanc. Sur l’île vit désormais une famille française une partie de l’année. Quand Xavier Marie, entrepreneur, a débarqué pour la première fois il y a un an, il est tombé amoureux. "On n’a pas acheté cette île, on la loue aux communautés qui vivent sur l’île", précise-t-il. Cela coûte ainsi à la famille 30 000 euros par an pour la location de l’île, auquel s’ajoutent quatre millions d’euros pour des travaux.

Un projet rentable dans trois ans

La famille souhaite accueillir des visiteurs dans un lodge écolo, un hôtel de dix chambres fabriqué avec des matériaux locaux et qui fonctionne à l’énergie solaire. Xavier et sa femme font partie des 500 plus grandes fortunes de France mais le couple avait envie d’aller ailleurs. "C’est d’une certaine façon grâce au covid qui a un peu bouleversé ma vie professionnelle (...) donc j’ai décidé de prendre du recul", confie Xavier. Leur projet ne sera rentable que dans trois ans, si tout va bien.