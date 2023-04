Espagne : le nord du pays en proie à des centaines d’incendies

De violents incendies sévissent actuellement, samedi 1er avril, dans les Asturies balayés par des vents intenses. Les autorités parlent de départ de feux d’origine criminelle.

Comme une coulée de lave, le brasier s’est propagé jusqu’aux portes d’une ville. Depuis le 31 mars, des incendies d’une rare intensité pour la période consument les Asturies, arrivant parfois à quelques mètres des maisons et des habitants désespérés. "Ils nous ont laissé brûler ici, on a attendu toute la nuit, personne n’est venu (...) on a dû envoyer notre localisation aux pompiers", témoigne une femme.

Un acte criminel ?

Les secours sont débordés par une centaine d’incendies en simultané. Le brasier a été attisé par des vents violents et une sécheresse extrême. Certains feux ont pu être maîtrisés dans l’après-midi du 1er avril grâce à une météo plus clémente. Des associations écologistes accusent les éleveurs car selon elles, la loi favorise l’installation du bétail sur les zones brûlées. Le président de la région lui, parle d’un acte criminel.