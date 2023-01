Tanzanie : la révolution des safaris électriques

En Tanzanie, un Français s'est mis à organiser des visites de la brousse en voiture électrique. Son camp de base fonctionne à l'énergie solaire.

La Tanzanie est la terre des safaris par excellence. Ici cohabitent toutes les espèces sauvages, pour un spectacle époustouflant, en permanence. Pour espérer apercevoir les animaux, les visiteurs prennent place dans de gros 4X4, spécialement aménagés. Ils sont des milliers à sillonner le pays, avec une pollution non-négligeable. Mais depuis peu, il existe l'option safari écolo, que sont en train de découvrir un couple de Français en lune de miel.

Meilleur potentiel au monde en énergie solaire

"On utilise un moteur totalement électrique. C'est plus respectueux de l'environnement, mais aussi, c'est mieux pour les animaux", dit le guide. Des safaris sans polluer ou perturber les animaux. L'idée est française. Et c'est à Arusha, grande ville du nord de la Tanzanie, qu'elle est mise en pratique, sous l'impulsion de Denis Lebouteux, ancien ingénieur des Pont et Chaussées, aujourd'hui à la tête d'une agence de safaris. Déjà au Kenya voisin, des compagnies proposent à leur tour des safaris électriques. L'idée fait des émules, un peu partout sur le continent, qui dispose du meilleur potentiel pour l'énergie solaire au monde.