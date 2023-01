Royaume-Uni : les hôpitaux du pays sont à la dérive

Les médecins des services d’urgence en Angleterre, débordés, ont moins de temps pour leurs patients et leurs auscultations, ce qui a des conséquences tragiques. Des centaines de personnes mourraient chaque semaine à cause du manque de moyens des hôpitaux.

Les urgentistes britanniques dénoncent un système de santé qui tue en pleine crise des hôpitaux. Selon eux, des patients meurent, faute de prise en charge adéquate. Les témoignages de familles se multiplient. Au nord de l’Angleterre, une petite fille est décédée quelques heures après être sortie des urgences. Un médecin l’a renvoyé chez elle sans détecter l’infection qui a causé sa mort à la maison, après une auscultation expéditive, le service était débordé.



300 à 500 personnes meurent chaque semaine faute de moyens



Un peu partout, la saturation des urgences entraîne des temps d’attente interminables. Une femme de 82 ans s'est fracturé le bassin en tombant dans sa cuisine. Elle a attendu 31 heures, à même le sol, avant qu’une ambulance n’arrive. "Je ne pouvais même pas me retourner, j’avais trop mal", dit-elle. Selon la société britannique de médecine d'urgence, entre 300 et 500 patients mouraient chaque semaine à cause du manque de moyens. Un chiffre contesté par les autorités, selon qui la surmortalité serait liée à l'augmentation des cas de grippe et de Covid-19.