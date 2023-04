Débat sur la fin de vie : le poignant témoignage de Nicolas Milovanovic, qui a accompagné sa mère

Après trois mois de travail, la convention citoyenne rend, dimanche 2 avril, ses recommandations sur la législation de l’aide à la fin de vie. Dans ce contexte, le conservateur en chef au musée du Louvre a accepté de revenir sur son expérience personnelle.

Il souhaite témoigner, expliquer la décision de sa mère, cette femme de 78 ans, très malade, a choisi l’euthanasie. C’était il y a un peu plus d’un an. "Ma mère, à ce moment-là, sentait qu’il y avait une espèce de compte à rebours, parce que le cancer s’était généralisé et avait touché aussi le cerveau, notamment", raconte Nicolas Milovanovic. "Elle avait vraiment peur de perdre sa conscience, sa personnalité." Dans le service de soins palliatifs, elle demande à bénéficier d’une sédation profonde. Le médecin refuse, alors elle rentre chez elle, avec une seule idée en tête.

"Ça a été pour elle une délivrance"

"Déjà, elle a voulu le faire toute seule sans me le dire", relate Nicolas Milovanovic. "Après cette tentative de suicide, elle a compris qu’il n’y avait pas de porte de sortie. C’était vraiment un appel au secours", ajoute-t-il. La solution, c’est en Belgique que mère et fils vont la trouver. "Vous devez rencontrer en personne le médecin, avoir un entretien approfondi avec lui, ensuite rencontrer un psychologue. Ces deux médecins doivent donner le feu vert", détaille-t-il. "Connaître une date, ça a été très, très dur", confie Nicolas Milovanovic, qui précise : "Ça a été pour elle une délivrance". Sa mère n’a alors plus que 15 jours à vivre. "C’est exactement ce que ma mère souhaitait, jusqu’à la dernière seconde", déclare son fils.