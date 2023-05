Gastronomie : un chef cuisinier lyonnais au Sénégal

Il y a quelques mois, le chef cuisinier lyonnais, Paul-Henri Chahmerian, a ouvert son restaurant à Dakar, au Sénégal. À travers la rubrique “Bureaux de rêve”, le 13 Heures vous emmène à la découverte d’un restaurant qui mêle culture sénégalaise et gastronomie française.

C’est l’histoire d’un Français amoureux du Sénégal. Tous les matins, Paul-Henri Chahmerian embarque dans un taxi-pirogue pour se rendre au travail. Il y a quelques mois, il a ouvert son restaurant, Le Bouchon Lyonnais à Dakar. "C’est mon métro à moi. Le matin, en pirogue, c’est 4-5 minutes. C’est un sentiment de liberté et un plaisir suprême", se réjouit-il. Le chef a changé de continent mais la carte est restée la même : magret de canard, et même des cuisses de grenouilles sont au menu. Ces petits plats attirent les expatriés comme les locaux. "C’est le pape de la gastronomie française au Sénégal", dit un client. "C’est un endroit extraordinaire, il a un talent fou ce monsieur", ajoute un autre.

Des produits locaux

Le chef n’importe quasiment rien. Il travaille avec des produits frais et locaux, à commencer par son poisson. "Pour un restaurateur, il n’y a pas mieux, c’est le paradis. On a le poisson de la mer à table", déclare Paul-Henri. Mais certains aliments sont plus durs à trouver. Pour le canard par exemple, le chef cuisinier doit faire une heure de route pour se rendre dans un élevage en plein air, tenu par Sylvie, une autre Française. En cuisine, le chef Paul-Henri Chahmerian est exigeant et invente des plats au gré de sa créativité et son expérience. Ce soir-là, son restaurant affiche encore complet.