Couronnement du Roi Charles III : les fans commencent à affluer

L’impatience gagne les Britanniques, alors que les préparatifs pour le couronnement de Charles III, le samedi 6 mai, se poursuivent.

Certains ont déjà installé leur tente pour être sûr d’être aux premières loges de cet événement historique. Inconditionnelles de la famille royale, ces deux sont arrivées hier. “Nos familles pensent qu’on est folles, mais on ne vit qu’une fois. On ne revivra jamais ces moments”, s’exclame l’une d’elles. Des répétitions ont encore eu lieu, mardi dans la soirée. Le carrosse, escorté par le cortège royal, a emprunté le parcours entre le Palais de Buckingham, et l’Abbaye de Westminster. Tout est millimétré, alors que 7000 soldats sont mobilisés pour quelques chansons.

“On va voir le couronnement en couleur cette fois”

Les fans sont, eux, émerveillés. “C’est fabuleux l’Angleterre, dans ce qu’il y a de mieux”, affirme une Britannique. Cet autre couple a, lui, vécu le couronnement d’Elizabeth II. Il n’était que des enfants. “Nous n’avions jamais vu la télévision avant. Mon oncle en avait acheté une et toute notre famille s’était réuni pour voir le couronnement en noir et blanc. Et cette fois-ci, on va le voir en couleur”, remarque cette supportrice Fébrile, la Grande-Bretagne retient son souffle, et s’apprête à vivre un moment historique dont elle a le secret.