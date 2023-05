Environnement : en Vendée, une ressourcerie pour recycler ses déchets verts

À Fontenay-le-Comte, en Vendée, une ressourcerie s’est ouverte. Le principe : donner une seconde vie aux déchets verts en les transformant en compost.

Dans son jardin en Vendée, sécateur en main, Fabrice Guérin s’apprête à couper les branches mortes de son lilas. Hors de question de jeter les déchets accumulés : "Je vais les emmener à la ressourcerie, pour qu’elles puissent trouver une seconde, se transformer en paillage ou en compost", explique-t-il. Les habitants de Fontenay-le-Comte viennent déposer leurs déchets végétaux à la ressourcerie créée il y a un mois, et récupèrent en échange du compost.

Du déchet à la ressource

Un visiteur apporte 300 kg de bois, et une autre apporte toutes ses feuilles mortes. Parmi les 50 visiteurs qui viennent chaque jour, on retrouve Fabrice Guérin. Une fois son coffre déchargé, les branches sont broyées et transformées en petits copeaux de bois. "Ça sert à nourrir les sols. On passe du déchet à la ressource", détaille Denis Duhameeuw, référent de la ressourcerie végétale. Avec cette ressourcerie, les déchetteries accueilleront deux fois moins de végétaux.