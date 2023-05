Nord : un restaurant qui sert de cantine aux élèves

Dans le Nord, le restaurant d’Oxelaëre accueille des clients particuliers depuis deux ans. Il sert de cantine aux quinze enfants de l’école primaire, une façon de redynamiser la commune, et de servir aux enfants des repas moins chers, plus équilibrés, et avec des produits locaux.

C'est un moment toujours très attendu par les élèves : la cantine. Elle l’est encore plus, quand elle se trouve au restaurant. C'est à L’Estaminet Flamand, à Oxelaëre, que les élèves de CM1 et CM2 se pressent pour déjeuner. Au menu : méli-mélo de crudités en entrée, la bête noire des enfants. Pourtant, c’est tout l’enjeu, celui de faire manger des plats équilibrés et des produits locaux. Un choix de la mairie pour faire revenir le commerce dans cette commune de 518 âmes. “Cela faisait 25 ans que l’on était sans commerce dans la commune, et on voulait redynamiser. On s’est dit que l’on ne pouvait pas faire cela sans la participation des enfants”, affirme Stéphane Dieusart, maire DVD d’Oxelaëre.

Un revenu fixe pour les restaurateurs

Cela permet aux restaurateurs de s’assurer un revenu fixe, quatre midis par semaine, et aux enfants, des assiettes qui changent du quotidien. Les recettes du chef sont validées par une diététicienne, et par les écoliers. Un lieu qui permet aux anciennes et aux nouvelles générations de se côtoyer. Le repas coûte 20 centimes de plus aux parents, et à la mairie, pour un budget annuel de 5 000 euros. A la clé : un nouvel élan donné au village.