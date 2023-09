Séisme au Maroc : élan de solidarité en France

La solidarité s’organise sur le sol marocain, mais aussi au sein de la diaspora marocaine en France.

La réactivité est importante pour venir en aide au Maroc après le violent séisme qui a frappé le pays. Sur une brocante à Morre (Doubs), la générosité en jaune et bleu est repeinte en rouge et vert au profit du Maroc. “On souhaite que tous les dons d’aujourd’hui partent au Maroc. On est lié pour aider les pays. Aujourd'hui, le Maroc a besoin, on prend”, souligne Daniel Federspiel, président de l’association “Convois solidaires”.

Vêtements et produits de première nécessité

En dehors des grandes associations caritatives, les petites structures bénévoles se sont mobilisées comme à Plouha (Côtes-d’Armor). Une association s’est concentrée pour obtenir des médicaments et les envoyer directement au Maroc. À Rouen (Seine-Maritime), un supermarché halal lance les appels aux dons. “Il faut aider”, précise un riverain. À Strasbourg (Bas-Rhin), l’Institut culturel musulman réunit vêtements et produits de première nécessité.