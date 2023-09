Séisme au Maroc : installation d’un camp d’urgence

Un camp d’urgence déployé ces dernières heures à Asni après le séisme au Maroc. Le point avec Lise Vogel, dimanche 10 septembre.

Face au séisme et aux forts dégâts, un camp d’urgence a été déployé dans la nuit du samedi 9 septembre à Asni (Maroc). “Ce camp a été construit à la hâte par la protection civile marocaine. Ce sont principalement des femmes et des enfants. Ce camp est déjà complet. On voit tout autour des centaines de personnes qui campent encore sur le bord de la route et qui n’ont pas de solution”, précise Lise Vogel, dimanche 10 septembre.

Une aide alimentaire insuffisante

“L'aide alimentaire arrive au compte-goutte. Nous avons vu des mères de famille se bagarrer pour un simple morceau de pain ou juste un yaourt pour leurs enfants. Ce sont des images et des scènes déchirantes et la situation reste extrêmement difficile pour des milliers de sinistrés dans la région ce soir”, conclut la journaliste.