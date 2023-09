Séisme au Maroc : quelle est la fréquence des tremblements de terre ?

Les images du Maroc démontrent la violence du séisme et des dégâts qu’il a entrainé. Le point avec Lorraine Gublin sur le plateau du 20 Heures dimanche 10 septembre.

La planète est le théâtre de séisme quasi permanent. “Tous les points lumineux montrent les tremblements de terre. Il y en a en permanence dans des zones très spécifiques de la planète. En France, la terre tremble. Répertorié sur une carte, il y a eu cinq tremblements de terre mesurés sur la seule journée de vendredi dernier”, détaille Lorraine Gublin, dimanche 10 septembre.

Impossible d’anticiper la date

"Les magnitudes sont très faibles et la population n’a sûrement pas ressenti ces secousses. Ce sont quand même des tremblements de terre. Parfois, ils sont plus intenses et font plus de dégâts comme en juin dernier près de Niort (Deux-Sèvres)”, poursuit la journaliste. Pourtant, il est compliqué d’anticiper les tremblements. “Ce que l’on sait est où se sont produits les tremblements de terre et les zones à risque. Plus la couleur est foncée, plus il y a de séismes. En revanche, dire à quelle date (…) les scientifiques en sont incapables”, conclut Lorraine Gublin.